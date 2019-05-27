الجيش اليمني يقصف مواقع للحوثين بتعز جنوب غربي اليمن

قصفت القوات اليمنية، المدعومة من التحالف العربي، اليوم /الاثنين/ عدة مواقع يتمركز فيها مقاتلون حوثيون في المرتفعات المحيطة بمدينة تعز جنوب غربي اليمن، وفقا لما أوردته قناة "الحرة " الأمريكية.



في سياق آخر، أفادت مصادر يمنية بأن الاشتباكات عادت إلى وتيرتها السابقة في مدينة الحديدة، حيث دفعت مليشيات الحوثي بمجموعات مقاتلة إلى خطوط التماس للتصدي لمحاولات تقدم الجيش، مشيرة إلى أن سفينة تحمل شحنة من الأسلحة والمكونات التكنولوجية لتجميع الطائرات بدون طيار أفرغت محتوياتها في ميناء الحديدة ليتسملها الحوثيون كمساعدات فنية لهم.



وكان قائد محور تعز بالجيش اليمني، اللواء الركن سمير الصبري قد أعلن، في وقت سابق، أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني، الأسبوع الماضي مستمرة حتى استكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية.