بعد خسارة 4 نهائيات قارية..الزمالك يعيد مصر لمنصات التتويج الإفريقية



وعانت الأندية والمنتخبات المصرية خلال السنوات الماضية من سوء توفيق كبير في البطولات الإفريقية، حيث خسرت الكرة المصرية أربعة نهائيات قارية خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، لينجح الزمالك في كسر "النحس" الذي لازم الكرة المصرية طوال الفترة الماضية، ويتوج بلقب قاري هو الأول له بعد غياب 16 عاما، حيث يعود آخر تتويج إفريقي للزمالك إلى عام 2003، عندما حصد لقب السوبر الإفريقي بالفوز على الوداد المغربي.



وفي عام 2016، خسر الزمالك نفسه لقب دوري أبطال إفريقيا، رغم وصوله للمباراة النهائية، حيث فقد اللقب لصالح فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما خسر الفارس الأبيض ذهابا في بيرتوريا بثلاثية نظيفة، ثم عاد وانتصر في لقاء الإياب بهدف دون رد، ليخسر الزمالك لقب دوري الأبطال الذي كاد أن يكون السادس في تاريخه.



وفي عام 2017، كانت الكرة المصرية على موعد مع خسارة لقبين إفريقيين، حيث كانت البداية في شهر فبراير عندما خسر منتخب مصر المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الجابون، أمام منتخب الكاميرون بنتيجة 1-2، وذلك يوم 5 فبراير لعام 2017.



وقبل نهاية عام 2017، كان هناك سقوط مصري آخر في النهائيات الإفريقية، بعدما خسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الوداد المغربي، حيث تعادل الأهلي في لقاء الذهاب بالإسكندرية بنتيجة 1-1، قبل أن يخسر إيابا في المغرب يوم 4 نوفمبر بهدف نظيف، ليفقد المارد الأحمر البطولة الإفريقية التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 8 ألقاب.



وفي عام 2018، تواصل السقوط الكروي المصري في النهائيات الإفريقية، حيث خسر الأهلي للعام الثاني على التوالي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد تأهله للنهائي أيضا، إذ خسر البطولة هذه المرة أمام فريق الترجي التونسي .. وبالرغم من فوز الأهلي في لقاء الذهاب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، إلا أنه سقط في لقاء الإياب على ملعب رادس بالعاصمة التونسية بثلاثة أهداف نظيفة، يوم ٩ نوفمبر من العام الماضي، ليفشل الأهلي في الوصول إلى البطولة التاسعة في تاريخه من دوري الأبطال الإفريقي.



وبعد 4 نهائيات إفريقية سلبية، نجح الزمالك في إعادة الكرة المصرية إلى الطريق الصحيح، وإلى منصات التتويج مرة أخرى، بعد الفوز بلقب الكونفدرالية، وهو اللقب الذي يأتي في توقيت مثالي قبل مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم، حيث يأمل الفراعنة أيضا في حصد اللقب القاري بعد غياب تسع سنوات.



وبتتويجه بالبطولة الكونفدرالية، وصل الزمالك إلى اللقب الإفريقي العاشر في تاريخه، حيث سبق للفارس الأبيض حصد خمسة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، وثلاث بطولات للسوبر الإفريقي، ولقب في بطولة الأندية الإفريقية أبطال الكئوس.



نجح فريق كرة القدم بنادي الزمالك في إعادة الكرة المصرية مرة أخرى إلى منصات التتويج الإفريقية بعد غياب دام خمس سنوات، وذلك بعدما حصد الفريق الأبيض لقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه.وتوج الزمالك مساء أمس الأحد بلقب البطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النادي وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء اللقاء بتقدم الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في المغرب.وكان النادي الأهلي هو أول الأندية المصرية حصدا للقب الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعدما توج باللقب عام 2014 للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه في النهائي على فريق سيوي سبور الإيفواري، وكان هذا هو اللقب الإفريقي الأخير لمصر في البطولات القارية سواء للأندية أو المنتخبات الوطنية.