تعمير دمياط الجديدة: الإعفاء من سداد غرامات التأخير 90 يوما مهلة أخيرة

اعلن جهاز التعمير والاسكان في مدينة دمياط الجديدة ، في بيان أصدره، عن الإعفاء من سداد غرامات التأخير، وذلك لمدة 3 اشهر “90 يوم” من الخميس الماضي 2019/5/23 للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال، وقطع الأراضي السكنية الصغيرة.



وجاء في البيان أن الاعفاء من غرامات الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة والساري تخصيصها فقط، على ان يكون الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية فيما يكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % ،ويكون الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 %،و الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 %.