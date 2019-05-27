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رياضة

عمرو جمال ومارسيلو.. قنابل موقوتة في الأهلي

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:58 م
عمرو جمال
عمرو جمال
عبد الحكيم أبو علم
طلب عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي وحسين السيد الظهير الأيسر (مارسيلو) تحديد موقفهما من القيد الموسم المقبل، أو البحث عن عروض خارجية لهم.

وقالت مصادر إن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة طالب الثنائي بالانتظار بعض الوقت، خاصة أن الأمور غير واضحة فيما يخص قائمة الموسم الجديد بجانب عدم نهاية الموسم الحالي.

وأضافت المصادر أن الغزال عمرو جمال تلقي مفاوضات فعلية من نادٍ منافس كبير يرغب في ضمه، واللاعب يرحب في ظل عدم وضوح الرؤية مع الأهلي وعدم تجديد تعاقده حتى الآن، وأوضحت المصادر أن عمرو جمال لم يوقع حتى الآن لهذا النادي، ولكنه قد يذهب إلى هناك إذا ما منحته الإدارة الحمراء صك الرحيل.

ويعد عمرو جمال قنبلة موقوتة جديدة داخل الأهلي خاصة في ظل لعبة بورقة التوقيع للمنافس في الفترة الحالية، بل وتردد فعليًا أنه جلس مع بعض المسئولين ونفس الأمر بالنسبة لحسين السيد العائد من تجربة إعارة في المملكة العربية السعودية، ويبدو موقف النهائي صعب في الاستمرار بالقلعة الحمراء، وإن كانت الإدارة ترغب في إعارتهم الموسم المقبل ولكنهم يرفضان ويرغبان في الرحيل النهائي.

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