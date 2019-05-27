برادلي كوبر وإيرينا شايك يتجولان مع ابنتهما تحت الأمطار

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم الأمريكي برادلي كوبر، أثناء تجوله برفقة ابنته Lea في شوارع ولاية لوس أنجلوس الامريكية، حيث كانت تتساقط الأمطار.



وظهرت عارضة الأزياء الروسية ايرينا شايك برفقة حبيبها برادلي وابنتها التي أكملت عامها الثاني شهر مارس الماضي، وأخفت ملامح وجهها بنظارة الشمس.



يذكر أن برادلي كوبر بدأ مواعدة ايرينا شايك في 2015، بعد مرور فترة على انفصالها من لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو.

