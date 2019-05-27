المجتمعات العمرانية: تخصيص 281 فدانا بالقاهرة وسوهاج الجديدة لإنشاء مشروعات عقارية..ووحدات سكنية من مشروعات سكن ودار مصر وجنة لـ أسر شهداء الجيش والشرطة.. وإقامة أكبر مخيم كشفي فى المنيا الجديدة

- تخصص 281 فدانا بالقاهرة وسوهاج الجديدة لإقامة مشروعات عمرانية

-39 فدانًا بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة

- 242.7 فدان بسوهاج الجديدة لإقامة نشاط عمرانى متكامل

-وحدات سكنية من مشروعات سكن ودار مصر وجنة لأسر الشهداء

-37 محلًا بسوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة لصالح المحافظة

- تخصيص 10 آلاف م2 لصالح القابضة للنقل البرى



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 39 فدانًا بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، لشركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وفقًا للسعر المبدئى المُحدد بمعرفة لجنة التسعير.



على أن تتم المحاسبة الفعلية وفقًا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، والاشتراطات البنائية التالية (المساحة المُخصصة للإسكان لا تزيد عن 50 % من مساحة المشروع – النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 45 % من المساحة المُخصصة للإسكان وبارتفاع أرضى + 3 أدوار متكررة – النسبة البنائية للفيلات لا تزيد عن 40 % من مساحة قطعة الأرض الواحدة وبارتفاع أرضى + أول – المساحة المخصصة للخدمات تتراوح ما بين 8 : 12 % من مساحة المشروع، ويتم تحديد الاشتراطات البنائية لها وفقًا للنشاط وطبقا للاشتراطات المعمول بها في الهيئة)، وتكون مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات من تاريخ استصدارأول قرار وزاري لاعتماد التخطيط والتقسيم.



ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25 % من قيمة الأرض (10 % تم سدادها، ونسبة الـ15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية وموافقة مجلس الإدارة)، ويتم سداد باقى الثمن على أقساط سنوية لمدة 4 سنوات وتكون الأقساط محملة بالأعباء، ويتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصري ويتم تقدير القيمة بالعملة الأجنبية (الدولار) وقت السداد بما يساوي القيمة بالجنيه المصري، وتكون الفوائد في حال استحقاقها وفقا للقيمة المُعلن عنها بالبنك المركزي وقت السداد، ويتم تحويل قيمة الفائدة من جنيه إلى دولار وقت السداد وفقا للسعر المبدئي المحدد بمعرفة لجنة التسعير، وتتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وتلتزم الشركة بالحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع.



ووافق المجلس أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة حوالى 242.7 فدان لصالح شركة أى بى سى العقارية، لإقامة نشاط عمراني متكامل، وفقًا للسعر المبدئى المحدد بمعرفة لجنة التسعير، وتتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وذلك طبقا للاشتراطات المسموح بها لهذا النشاط بالهيئة.



وتكون مدة تنفيذ المشروع 6 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزارى، ويتم استكمال نسبة السداد حتى 30% من قيمة الأرض (10 % تم سدادها، ونسبة الـ20 % تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ المطالبة المالية وموافقة مجلس الإدارة) ويتم سداد باقى الثمن على أقساط سنوية لمدة 5 سنوات وتكون الأقساط محملة بالأعباء، ويتم تحديد قيمة الأقساط بالجنيه المصري وفقًا للسعر المبدئي المُحدد بمعرفة لجنة التسعير، وتتم المحاسبة الفعلية وفقًا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، وتلتزم الشركة بالحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع، وطبقًا للقواعد المعمول بها في الهيئة في هذا الشأن.



وافق مجلس الإدارة على تخصيص وحدات سكنية من مشروعات الإسكان التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة (سكن مصر – دار مصر – جنة – إلخ) لأسر الشهداء من الجيش والشرطة من المتاح وفقًا لما يلى، (التخصيص لأسر الشهداء للأقارب من الدرجة الأولى فقط – التخصيص بالأسعار المعمول بها وقت التخصيص وفقًا للأسعار التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير في حينه – لا يجوز تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة (الزوجة – الأم – الأب – الأولاد) – لا يتم تخصيص وحدات للأسر السابق لها تخصيص وحدات بالمشروعات المذكورة أو مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة سابقة تخصيص وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي يتم التنازل عنها قبل تخصيص الوحدة البديلة – يتم تقديم طلب بالرغبة في تخصيص وحدة مرفق بها خطاب صادر من الجهة المعنية يفيد أن المتقدم من أسر الشهداء - في حالة زيادة الطلبات المُقدمة عن الوحدات المتاحة يتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين، وتستكمل باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن).



وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعديل الغرض المخصص من أجله قطعة الأرض المسلمة لشركة مطاحن مصر العليا بمنطقة المخازن بمدينة طيبة الجديدة، لإنشاء صومعة معدنية سعة 30 ألف طن بدلًا من سعة 60 ألف طن، ونقل المطحن الموجود حاليًا بمدينة الأقصر الجديدة إليها، وإنشاء المباني الإدارية والورش الخاصة بالصيانة والمخازن لخدمة الصومعة والمطحن، مع تطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة بمناطق المخازن، ويتم استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة، وذلك بناءً على طلب جهاز شئون البيئة بمدينة الأقصر بنقل مطحن الاتحاد التابع للشركة من موقعة الحالي داخل الكتلة السكنية للحفاظ على البيئة في هذه المدينة السياحية.



ومن جانبه أوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تمت الموافقة على تخصيص 37 محلًا بسوق الجملة بمدينة سوهاج الجديدة، لصالح المحافظة، لتسليمها لأصحاب المحال الكائنة بالسوق الحالية.



وقال إن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الارض بمساحة حوالى 10 آلاف م2 بالمخطط المعدل لمنطقة الخدمات بأراضى الإسكان الاجتماعى بشمال مدينة قنا الجديدة، لصالح شركة الصعيد للنقل والسياحة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وذلك لإقامة محطة ركاب وفرع وجراج للشركة لخدمة سكان المدينة، على أن يتم التنفيذ خلال 3 سنوات، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية وطبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ويكون أسلوب السداد كالتالى (سداد مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقى المبلغ على 4 سنوات "أقساط سنوية" محملًا بالأعباء، ويكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم)، مع استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.



كما وافق المجلس على تخصيص عدد من الوحدات بالسوق التجارية بمنطقة جنوب الأحياء السكنية، بمدينة 6 أكتوبر، للتأمين الصحي بالمدينة، كبديل لحين الانتهاء من تطوير مبني التأمين الحالي بالحي السابع بالمدينة، على أن يكون بمقابل انتفاع لمدة عام أو لحين إخلاء الوحدات، ويتم العرض على اللجان المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الانتفاع.



ووافق مجلس الإدارة على إتاحة موقف الأتوبيس المُنفذ بالحي الثاني بمدينة بني سويف الجديدة، على قطعة الأرض بمساحة (4039 م2) لصالح شركة الصعيد للنقل والسياحة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بمقابل الانتفاع السنوي لتشغيل محطة لنقل الركاب لجميع أنحاء الجمهورية، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية وطبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وكذا تخصيص قطعة الأرض بمساحة (1746 م2) بمركز خدمات منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، بنشاط تجاري طبقا للمخطط المعتمد للمدينة، لصالح شركة الصعيد للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لإقامة مركز خدمة لصيانة السيارات الخاصة بالشركة، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية وطبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن ، ويكون أسلوب السداد كالتالى (سداد مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ على 3 سنوات "أقساط سنوية" محملا بالأعباء، ويكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم، مع استكمال باقي الاجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في الهيئة).



كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة إجمالية (22783.95 م2) بمركز الخدمات بين الحيين السادس والسابع، بامتداد حي النوادي بمدينة المنيا الجديدة، لصالح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المكون من الجمعيات المركزية للكشافة والكشافة البحرية والكشافة الجوية والمرشدات بمحافظة المنيا، لإقامة مقر ومخيم كشفي، ويتم الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة بالجلسة رقم 72 بتاريخ 19 /1 /2014، ويتم التنفيذ خلال 3 سنوات