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برلمان

برلماني يطالب مدبولي بإنشاء خط سكة حديد يربط الجيزة بالفيوم وبني سويف

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:25 م
البرلمانى منجود
البرلمانى منجود الهواري
نبيل أبو السعود
تقدم البرلماني منجود الهواري، عضو مجلس النواب بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للموافقة على عمل الدراسات لإنشاء خط سكة حديد مزدوج جر ديزل أو جر كهربائي لربط الجيزة و6 أكتوبر بالفيوم وبني سويف بطول يقارب 110 كم.

وقال "الهواري" في مذكرته إن يتفرع من مشروع خط العين السخنة العلمين الجديدة المزمع إنشاؤه من منطقة دهشور إذا كان جر كهربائيا، أو يتفرع من خط التبين الواحات البحرية من منطقة دهشور إذا كان جر ديزل، على أن يكون المسار شبه موازٍ لطريق الجيزة الفيوم، مرورًا بمدن مدينة شمال الفيوم الصناعية المزمع إنشاؤها ومدينة كوم أوشيم الصناعية ومدينة طامية ومدينة - سنورس ومدينة الفيوم ومدينة إطسا ومدينة الفيوم الجديدة ثم مدينة بني سويف.

وأكد النائب منجود الهوارى أن محافظة الفيوم تعاني من عدم وجود خطوط سكة حديد تربطها بالعاصمة والمدن والمحافظات المجاورة، ما يتسبب ذلك في صعوبة تنقل السكان ما بين الفيوم والجيزة والقاهرة و6 أكتوبر، فمحافظة الفيوم من المحافظات كثيفة السكان التي لا يوجد بها خطوط سكة حديد، إلا خط سكة حديد عرضي مفرد يربطها بالوسطى ولا يتجه إلى الهدف مباشر.

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