بعد عرضها مسلسل.. تعرف على حكايات سلسلة «ما وراء الطبيعة»

أعلنت شركة Netflix الرائدة عالميًا في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت عن مسلسل أصلي جديد من منطقة الشرق الأوسط بعنوان "ما وراء الطبيعة"، والذي سيكون أولى أعمال Netflix من الدراما المصرية، من إنتاج كلًا من محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي للمسلسل المستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من ١٥ مليون نسخة.



"ماوراء الطبيعة"، سلسلة روايات خيالية للكاتب المصري أحمد خالد توفيق، محورها ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه رفعت إسماعيل حول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته، بدءًا من العام 1959، أو الحكايات التي تصله من أشخاص مختلفين حول العالم، سمعوا عن علاقته بعالم الخوارق.



بدأت سلسلة ماوراء الطبيعة في 1993، وصدر منها حتى 2014 العدد 80 وهو أسطورة الأساطير الجزء الثاني والذي انهى فيه الكاتب حياة رفعت إسماعيل بمرض عضال مع وعد بصدور حكايات لم يحكها بَعد وُجِدت في مذكراتهُ بعد وفاتهُ. كان أول ظهور لرفعت إسماعيل في 1993 سردًا لمغامرته مع مومياء الكونت دراكيولا في 1959 والمغامرة التي أعقبت ذلك في 1961 مع مستذئب في رومانيا.



شعار السلسلة هو روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة، ويرى المؤلف موافقًا لبعض قرائه أن شعار السلسلة من النوع الذي يدفع القارئ للتحفز ضد الرعب الذي تعده به، سمة السلسلة الرئيسية هي التعامل مع الخوارق سواء اشتملت على أحداث مرعبة أم لم تفعل، وبرغم كونه الشخصية الرئيسية في السلسلة، إلا أن رفعت إسماعيل ليس بطل كل حكايات السلسلة، فابتداء من العدد الثاني والعشرين للسلسلة، وحتى التاسع والعشرين، اكتفى بدور السارد للخطابات التي وصلته، والتي تشتمل على أحداث خارقة للطبيعة، أكثرها مخيف.



تُحكى معظم المغامرات بضمير المتكلم، لكن شكل السرد في السلسلة قد يتخذ شكل خطابات متبادلة، أو قصاصات من صحف وخطابات كما في الجزء الأول من أسطورة الغرباء، أو كحكايات متصلة كما في أسطورة الشاحبين، وجزئها الثاني أسطورة دماء دراكيولا أو قصص قصيرة كما في أسطورة شبه مخيفة.