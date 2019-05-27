تجديد حبس المتهمين بقتل معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، تجديد حبس "عمرو أ " 18 سنة، ووالده، 45 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمى معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، أثناء ضبطه لوالده، حيث سدد له المتهم طعنتين نافذتين بالصدر.



فيما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء محاولة النقيب أحمد المسلمى معاون مباحث بلبيس، ضبط أحد العناصر الإجرامية، قام بالتعدى عليه بسكين أحدث اصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، ولفظ علي أثرها أنفاسه الأخيرة.



وتمكن ضباط مباحث بلبيس، من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهما أحتياطيا علي ذمة التحقيقات.