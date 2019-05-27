ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل معاون مباحث مركز شرطة بلبيس

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:55 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد الطحاوي
قرر قاضى المعارضات بمحكمة بلبيس، تجديد حبس "عمرو أ " 18 سنة، ووالده، 45 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمى معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، أثناء ضبطه لوالده، حيث سدد له المتهم طعنتين نافذتين بالصدر.

فيما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء محاولة النقيب أحمد المسلمى معاون مباحث بلبيس، ضبط أحد العناصر الإجرامية، قام بالتعدى عليه بسكين أحدث اصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، ولفظ علي أثرها أنفاسه الأخيرة.

وتمكن ضباط مباحث بلبيس، من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهما أحتياطيا علي ذمة التحقيقات.

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

رسميا .. تأجيل مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدورى الممتاز

ميدو يهاجم المنتخب بسبب عبد الله جمعة

جروس خارج الزمالك .. رد فعل الجماهير على رحيل المدرب بعد التتويج بالكونفدرالية

مبروك للنادى العريق.. الفيفا يهنئ الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية

زلزال فى البرلمان..مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يفجر غضب النواب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور