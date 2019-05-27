محافظ أسيوط: ندرس إضافة تخصصات هندسية جديدة بالجامعة

قال محافظ أسيوط جمال نور الدين إنه يبحث إضافة برامج دراسية أو أقسام هندسية متخصصة جديدة إلى جامعة أسيوط ، مثل هندسة تكرير البترول والهندسة الكيميائية، لتلبية احتياجات سوق العمل.



وأكد المحافظ - خلال مشاركته اليوم /الاثنين/ في الجلسة الدورية لاجتماع مجلس الجامعة عن شهر مايو والمنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور نواب القطاعات المختلفة وأعضاء المجلس من عمداء كليات الجامعة والأستاذ محمود بخيت أمينها العام - حرص الجامعة على تخريج شباب سنويًا على أعلى مستوى من التدريب والمهارة قادرين على المنافسة في سوق العمل بقوة وجدارة تليق بسمعة ومكانة جامعة أسيوط .



وأكد الدكتور طارق الجمال - خلال الجلسة - المتابعة المستمرة لسير امتحانات نهاية العام الجامعي 2018 /2019 والممتدة طوال شهر رمضان الكريم والتي من المقرر أن تستأنف كذلك ببعض الكليات عقب عيد الفطر المبارك.



من جانبه ، أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق الجمال على ضرورة تواجد أساتذة المادة الممتحنة بها داخل اللجان وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب والحفاظ على هدوء اللجنة وانضباطها وتوفير كافة سبل الدعم التي من شأنها التيسير على الطلاب خلال أداء امتحاناتهم ، مع التزام الأطقم الطبية بالتواجد داخل مقار العيادات الطبية الموجودة بكل لجنة وذلك لإسعاف الحالات المرضية الطارئة ، مع تواجد سيارات إسعاف خارج اللجان في حال استدعاء الأمر النقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



وأوضح أن اجتماع المجلس شهد كذلك مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تختص بالعملية التعليمية والبحثية وبعض الأمور الإدارية بمختلف كليات وقطاعات الجامعة.