ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الإفتاء: ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة في هذه الحالة.. فيديو

الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:00 ص
قضاء الصلاة
قضاء الصلاة
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "إذا فاتتني صلاة العصر فما هو آخر وقت لأدائها؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلوات الفائتة إذا لم تتجاوز اليوم الواحد فلا بد من مراعاة الترتيب عند قضائها وإذا تجاوزت صلوات اليوم الواحد فللمصلي أن يصليها بدون ترتيب أو مع كل صلاة حاضرة صلاة فائتة.

وأشار إلى أن صلاة العصر إذا فاتت المسلم وحضرت صلاة المغرب أو العشاء، فعليه أن يصلي أولا العصر ثم المغرب ثم العشاء.

ترشيحاتنا

صراع الوحوش.. الأهلي يهدد والزمالك يعاند واتحاد الكرة في ورطة

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

المصري يبقي على حظوظ الكونفدرالية بالفوز 3-0 أمام الداخلية في الدوري.. فيديو

بعد تعرضه لنزيف في مباراة نهضة بركان.. الزمالك يكشف حجم إصابة طارق حامد

بسبب قرار رحيل جروس.. جماهير الزمالك تجتاح تويتر

لحظة موت.. انهيار مسرح يحمل 100 طفل وشاب بشكل مفاجئ.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ أصحاب الريجيم وداعا للحرمان.. حلويات العيد لذيذة ودايت.. تعرفوا على طريقة عمل كحك وبسكويت وغريبة لايت في المنزل كالمحترفين

بنطلون النقاشين موضة العيد 2019.. صور

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة