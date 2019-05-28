الإفتاء: ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة في هذه الحالة.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "إذا فاتتني صلاة العصر فما هو آخر وقت لأدائها؟



وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلوات الفائتة إذا لم تتجاوز اليوم الواحد فلا بد من مراعاة الترتيب عند قضائها وإذا تجاوزت صلوات اليوم الواحد فللمصلي أن يصليها بدون ترتيب أو مع كل صلاة حاضرة صلاة فائتة.



وأشار إلى أن صلاة العصر إذا فاتت المسلم وحضرت صلاة المغرب أو العشاء، فعليه أن يصلي أولا العصر ثم المغرب ثم العشاء.

