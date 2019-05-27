محافظ الشرقية يستعرض معدلات تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ

استعرض الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء معدلات تنفيذ خطة طلاء واجهات المباني والنوافذ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإستعادة الوجه المضيء والحضاري لمحافظات الجمهورية.



جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي بحضور لواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.



ناقش المحافظ الخطوات التنفيذية التي قام بها رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتنفيذ خطة الطلاء بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالديوان العام وتماشيًا مع خطة المحافظة نحو تطوير وتجميل الشوارع والميادين ورفع كفاءة ورصف الطرق وأعمال التشجير ودهان البلدورات وإحلال الأعمدة الكهربائية الجديدة محل المتهالكة وإزالة صناديق القمامة من منتصف الطرق والجزر ووضعها على جانبي الطريق ورفع اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات و الشوارع والميادين.



شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني والنوافذ ووضع جدول زمني محدد للإنتهاء منها تفعيلًا للقرار الصادر بإلزام أصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بجميع الوحدات المحلية بالمدن والقرى بطلاء واجهات المبانى باللون "البيج الفاتح " والنوافذ الخارجية باللون الاخضر وذلك حفاظا المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلاء الواجهات الخارجية للعقارات.