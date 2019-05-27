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محافظات

أوقاف الوادي الجديد : تخصيص 72 ساحة لصلاة عيد الفطر بمراكز المحافظة

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:57 م
أوقاف الوادي الجديد
أوقاف الوادي الجديد : تخصيص 72ساحة لصلاة عيد الفطر
منصور ابوالعلمين
خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد ٧٢ ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الاثنين، تجهيز العشرات من الساحات الفرعية في مدن وقرى المحافظة، كما جري إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيرًا إلى أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين.

وأوضح الزملوط، أن الساحات الــ٧٢ التي جري تجهيزها لصلاة العيد موزعة على مراكز المحافظة الخمس وقراها.

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