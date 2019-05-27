أوقاف الوادي الجديد : تخصيص 72 ساحة لصلاة عيد الفطر بمراكز المحافظة

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد ٧٢ ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين.



وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الاثنين، تجهيز العشرات من الساحات الفرعية في مدن وقرى المحافظة، كما جري إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيرًا إلى أن جميع الساحات تابعة لمديرية الأوقاف ومجهزة لاستقبال المصلين.



وأوضح الزملوط، أن الساحات الــ٧٢ التي جري تجهيزها لصلاة العيد موزعة على مراكز المحافظة الخمس وقراها.

