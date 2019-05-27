بيان عاجل لـ مدبولي لإيجاد حل مُرضٍ لأزمة 36 ألف معلم مؤقت

توجه النائب أيمن عبدالله المهدي، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان لتقديمه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لإيجاد جلول مُرضية لأكثر من 36 ألف معلم يعملون بعقود مؤقتة بوزارة التربية والتعليم.



وقال النائب في بيانه، أن مشكلة هؤلاء العاملين تتفاقم يومًا بعد يوم، ووزارة التربية والتعليم تمضي قدمًا في طريقها وتتجه نحو إلغاء عقودهم مع نهاية الشهر الجاري، ولا تبالى باستغاثات هؤلاء المعلمين ولا حتى بشكاوى أسرهم من الضرر الذي سيقع عليهم.



وأوضح النائب، في ظل سيل طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان والبيانات العاجلة الموجهة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لم يكلف نفسه حتى عناء الرد عليها أو حتى الإدلاء بتصريحات تطمئن هؤلاء المعلمين، وكأن لسان حاله، " سأواصل قراري ولن أتراجع".



ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مطالب هؤلاء المعلمين عادلة ومشروعة، والدستور المصري الحالي أنصفهم، عندما نص على أن الحق في الوظائف، واجب على الدولة، وقانون الخدمة المدنية، ألزم الحكومة، بعدم الاستغناء عن أي موظف حال وجود عجز لديها أو وظائف شاغرة، وهناك عجز كبير في المعلمين، فليس هناك أي سبب منطقي لإنهاء عقودهم.



وأكد على ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، فالأمر يحتاج إلى قرار حكومي على أعلى مستوى، رحمةً بهؤلاء المعلمين وأسرهم.

