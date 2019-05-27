ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في كفر الشيخ

شنت مباحث كفر الشيخ، حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.



وقاد الحملة العميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، حيث تمكنت مباحث الحامول برئاسة النقيب محمد هاني عصر، من ضبط "ا.ع" 30 سنة، عاطل ومقيم مركز الحامول، سبق اتهامه في 16 قضية، سرقة، ضرب، سرقة بالإكراه، آخرهم رقم 29061/ 2014 جنايات مركز الحامول، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 و3 طلقات بقصد الدفاع.



وألقت مباحث بيلا برئاسة المقدم هيثم الهياتمي، وتحت إشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، القبض على "أ.م" 35 سنة، عاطل ومقيم مركز بيلا، سبق اتهامه في 8 قضايا ما بين: سرقة متنوعة، مشاجرة وضرب، سلاح بدون ترخيص، خطف شخص آخرهم 10075/ 2017م جنح مركز بيلا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم، و5 طلقات بقصد الدفاع.



وتمكنت مباحث مركز مطوبس برئاسة النقيب فؤاد الفقي، من ضبط "ر.م" 37 سنة، عاطل ومقيم بندر مطوبس، سبق اتهامه في 4 قضايا ما بين: سلاح بدون ترخيص، مخدرات، آخرهم رقم 23795/ 2018 جنايات مركز مطوبس، وبحوزته 160 جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، و32 جنيهًا، وهاتف، "س.ح" 23 سنة، طالب ومقيم بندر مطوبس، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم بقصد الدفاع، وطلقتين.



وضبط رجال المباحث تحت إشراف العقيد أيمن بكري، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، "ب.س"30 سنة، عامل ومقيم مركز فوة، وبحوزته بندقية خرطوش تركي عيار 12مم بقصد الدفاع، "م.ع" 20 سنة، سائق توك توك ومقيم بندر مطوبس، سبق اتهامه في القضية رقم 16049/ 2005 جنح مركز مطوبس ، إتلاف، وبحوزته 200 جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، 130 جنيهًا، وهاتف، و"م.م" 50 سنة، عاطل ومقيم بندر دسوق، وبحوزته 150 جرامًا من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، و90 جنيهًا.