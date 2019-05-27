الصلاة خير من النوم..اعرف سبب هذه الجملة في أذان صلاة الفجر..فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه :"لماذا في أذان الفجر على وجه الخصوص يقول المؤذن الصلاة خير من النوم"؟



وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى، أنه معلوم أن هذا الوقت يغلب فيه النوم فزادت فيه هذه الجملة، كما أن الشرع كلفنا بهذا الأمر ونص حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - بزيادة هذه الجملة في أذان الفجر فنلتزم بالشرع وسنة النبي.



وأشار إلى أنه ينبغي على المسلم أن يستيقظ لصلاة الفجر ولا يحرم نفسه من بركتها وثوابها وألا يكثر من السهر ليلا حتى يستطيع القيام للصلاة.