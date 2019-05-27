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محافظات

باستثمارات 700 مليون جنيه.. بورسعيد توقع عقد تمليك مصنع حديد تسليح

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:26 م
باستثمارات 700 مليون
باستثمارات 700 مليون جنية.. بورسعيد توقع عقد تمليك مصنع حديد
كتب محمد الغزاوى
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم توقيع عقد تمليك مصنع الكو ستيل لإنتاج حديد التسليح بجنوب بورسعيد، ووقع العقد مع المحافظ جوزيف عون رئيس مجلس إدارة المشروع.

أكد المحافظ أن بورسعيد ماضية على طريق أن تكون إحدى المناطق الصناعية العالمية بالتوسعات القائمة في المشروعات الصناعية والتنوع الكبير فيما بين الصناعات الثقيلة والمتوسطة والصغيرة والتي تزخر بها المحافظة حاليا، وذلك بفضل مناخ الاستثمار الجاذب التي وفرته الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع المميزات والتسهيلات لجذب رؤوس الأموال العالمية وخلق جيل جديد من شباب المستثمرين.

تم تسليم تراخيص التشغيل لـ٥٢ شابا، الذين تم التعاقد معهم لشغل ٥٤ مصنعا في مجمع الصناعات جنوب بورسعيد الاسبوع الماضي وتم استخراج التراخيص في أسبوع واحد فقط ومن المنتظر أن تبدأ العديد من هذه المشروعات في العمل والإنتاج منتصف الشهر القادم.

أشاد جوزيف عون بجهود الرئيس لإحداث التنمية وحرصة على توفير مناخ جيد للاستثمار في مصر.

كما أشاد بالتطورات العمرانية والصناعية السريعة التي غيرت صورة بورسعيد للأفضل في وقت قصير، وقال إن استثمارات المشروع تبلغ ٧٠٠ مليون جنيه وهناك توسعات في الفترة القادمة للانطلاق بالإنتاج من حديد التسليح الى الأسواق الخارجية بجانب الأسواق المحلية في مصر مع توفير المزيد من فرص العمل لشباب بورسعيد والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة.
باستثمارات 700 مليون جنيه.. بورسعيد توقع عقد تمليك مصنع حديد تسليح
باستثمارات 700 مليون جنيه.. بورسعيد توقع عقد تمليك مصنع حديد تسليح
باستثمارات 700 مليون جنيه.. بورسعيد توقع عقد تمليك مصنع حديد تسليح

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