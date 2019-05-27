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بسبب الموجة الحارة.. انخفاض أسعار الفاكهة بالفيوم.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:53 م
بسبب الموجة الحارة
بسبب الموجة الحارة .. انخفاض أسعار الفاكهة بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
انخفضت أسعار الفاكهة، هذا الأسبوع انخفاضا ملحوظا، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والموجة الحارة، وحرصا من أصحاب محلات بيع الفاكهة على التخلص من مخزون الفاكهة الموجودة بمحلاتهم خوفا من تعرضها للعطب بسبب شدة الحر.

يقول محمد عنتر فكهانى بمدينة الفيوم، إن أسعار الفاكهة انخفضت أسعارها خلال هذا الأسبوع، حيث إن الموز يباع بأسعار تبدأ من 7 جنيهات الى 10 جنيهات للكيلو والرمان بـ 10 جنيهات والمانجو السودانى تباع الكيلو بـ 70 جنيها والتفاح يبدأ من 20 الى 30 جنيها للكيلو والبلح يوجد العراقى بـ 25 جنيها وبلح الوادى بـ 30 جنيها والعنب المستورد يباع بسعر 70 جنيها للكيلو والفراولة تباع من 10 جنيهات الى 15 جنيها للكيلو والبرتقال يباع من 3 جنيهات الى 7 جنيهات للكيلو.

ويؤكد محمد فراج، تاجر فاكهة بأبشواى بأن أسعار الفاكهة ستنخفض أكثر خلال الأيام القادمة ومع ارتفاع درجة الحرارة لحرص تجار الجملة على تصريف وبيع الفاكهة قبل تعرضها للعطب بسبب الموجة الحارة.

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