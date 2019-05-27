رئيس مدينة أشمون: تسليم محطة رفع الصرف الصحي بقرية شنشنور خلال شهر

قام الدكتور أحمد القزاز رئيس مجلس ومدينة اشمون بعمل جولة لمتابعة سير الأعمال في محطة رفع الصرف الصحي بقرية شنشنور.



وشدد القزاز على العاملين بضرورة بذل الجهد للانتهاء من الأعمال النهائية بالمحطة والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر ليتم تسليم المحطة وبدء عملها.



وأشار القزاز أن الجولات الميدانية مستمرة بشكل مكثف ويومي لمتابعة الأعمال بجميع الوحدات المحلية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.