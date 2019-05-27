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رياضة

نبيل الحلفاوي يدعو لهذا التصرف قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:39 م
صدى البلد
منار نور
علق الفنان نبيل الحلفاوى على أهمية انتظام الموسم القادم وإعطاء فرصة قصيرة للراحة حتى نتيح الفرصة أمام اللاعبين للمشاركة مع المنتخب فى منافسات أفريقيا.

وكتب " الحلفاوى " من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: " بهدوء وموضوعية.. الدوري يروح للأهلي أو الزمالك ليس في أهمية انتظام الموسم القادم وإعطاء فرصة قصيرة للراحة قبله وقبل منافسات إفريقيا ولترتيب أوضاع اللاعبين.

وتابع قائلا: "لابد للاتحاد أن يضع أمام أجيري أحد حلين كما تونس والمغرب: إما تأجيل المعسكر.. وإما السماح للاعب باللعب لناديه أثناء المعسكر".

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