نبيل الحلفاوي يدعو لهذا التصرف قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا

بهدوءوموضوعية.. الدوري يروح للأهلي أو الزمالك ليس في أهمية انتظام الموسم القادم وإعطاء فرصة قصيرة للراحة قبله وقبل منافسات أفريقيا ولترتيب أوضاع اللاعبين.

لابد للاتحاد أن يضع أمام أجيري أحد حلين كما تونس والمغرب:

إما تأجيل المعسكر.. وإما السماح للاعب باللعب لناديه أثناء المعسكر. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) ٢٧ مايو ٢٠١٩

علق الفنان نبيل الحلفاوى على أهمية انتظام الموسم القادم وإعطاء فرصة قصيرة للراحة حتى نتيح الفرصة أمام اللاعبين للمشاركة مع المنتخب فى منافسات أفريقيا.وكتب " الحلفاوى " من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: " بهدوء وموضوعية.. الدوري يروح للأهلي أو الزمالك ليس في أهمية انتظام الموسم القادم وإعطاء فرصة قصيرة للراحة قبله وقبل منافسات إفريقيا ولترتيب أوضاع اللاعبين.وتابع قائلا: "لابد للاتحاد أن يضع أمام أجيري أحد حلين كما تونس والمغرب: إما تأجيل المعسكر.. وإما السماح للاعب باللعب لناديه أثناء المعسكر".