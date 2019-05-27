بسمة وهبة تتجاهل أزمتها الأخيرة: أنا من أهم 3 مذيعات في مصر وتعرضت لمحاولة اغتيال وهاجمت أنغام لهذا السبب .. فيديو

بسمة وهبة:



أنا من أهم 3 مقدمات برامج في مصر

تعرضت لمحاولة اغتيال وهذه هى حالتى الصحية

هاجمت أنغام لهذا السبب

زوجى الأول سبب ثرائي

الحجاب فرض



إصابتها بالسرطان



محاولة اغتيال



حقيقة هجومها على أنغام



محظوظة فى الزواج







كشفت الإعلامية بسمة وهبة، حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال، كما كشفت حقيقة إصابتها بالسرطان، وحالتها الصحية، وحقيقة إنكارها للحجاب بعد خلعه، بالإضافة إلى كشفها سبب بكائها الأخير.أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها من أهم 3 مقدمات برامج فى مصر، موضحة سبب ظهورها فى مقطع فيديو على إنستجرام وهى تبكى، لافتة إلى أن العادات والتقاليد السعودية هى السبب وراء ذلك، حيث إنه من العادات السعودية أن يكتب المأذون الكتاب بحضور الرجال فقط.أضافت وهبة خلال حديثها ببرنامج " 25 سؤالا" على فضائية " العربية"، أنها كانت تفضل أن تكون متواجدة وقت كتب كتاب ابنها الكبير، مشيرة إلى أن هذا الموقف غريب بالنسبة لها، وكانت تتعرض له لأول مرة بسبب اختلاف العادات والتقاليد بين مصر والسعودية.وتابعت: "أنا لا انزعج أبدًا من سؤال الناس حول خلعى الحجاب"، مؤكدة ان الحجاب فرض وأنها مقتنعة بذلك تمامًا.وقالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها تعتبر الإعلامى مفيد فوزى مثلها الأعلى، لافتة إلى أنه يعتبر مدرسة كلما تحاورت معه تتعلم منه الكثير.وأضافت وهبة، أنها أصيبت بالسرطان ولكنها تعالجت منه وشفيت تمامًا وبعد ذلك أصيبت بعدة أمراض فى المعدة مما استدعى سفرها للولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية خطيرة.وتابعت: معظم المتابعين اعتقدوا أنى أصيبت بالسرطان مرة اخرى ولكنى لم انتكس ولكنى مرضت وأجريت العملية الجراحية فى الولايات المتحدة الأمريكية وشفيت تمامًا، مؤكدة أنها تعافت تمامًا من كل الأمراض فى الوقت الحالى.كشفت الإعلامية بسمة وهبة، حقيقة تعرضها لمحاولة اغتيال، موضحة أنها تعرضت لمحاولة قتل منذ عدة سنوات، عندما كانت تعمل مع شبكة قنوات روتانا.وأضافت وهبة، " عملت حادثة بالعربية كان عليها علامة استفهام، ولم يتم التعرف على مرتكب المحاولة، ولكن هناك شخص تحوم حوله الشبهات".وتابعت " لا أريد الإفصاح عن الاسم، ولكن هى تعرف نفسها"، مشيرة إلى أنها تريد للناس ألا يحزنوا ويتعلموا الصمود.أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها لم تهاجم أنغام بطريقة شخصية بسبب زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، لافتة إلى أنها كانت متزوجة من قبل شخصا متزوجا، وكانت الزوجة الثانية له.وأضافت وهبة " هى حرة"، ولكن الفكرة أنى وجدت زوجة الموزع الاولى مقهورة، بينما انغام كانت تتحدث فى العلن عن قصة زواجها من الموزع، موضحة أن تصرف أنغام لم يعجبها لأنه قهر زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.وتابعت " الناس فكرانى سعيدة أوى، ولكن الفكرة دى خاطئة جدًا"، مشيرة إلى أنها ليس لها اى صديقة مقربة فى الوسط الفنى أو الإعلامى.أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها لم تقدم أبدًا برامج دينية، ولكنها كانت تقدم برامج اجتماعية، لافتة إلى أن برنامج " قبل أن تحاسبوا" كان برنامجا اجتماعيا ولم يكن دينيًا.وأشارت وهبة، إلى أنها تتمنى أن تحاور الفنانة أحلام فى حلقاتها، لأنه لم يستطع أى إعلامي حتى الآن أن يظهر شخصية أحلام الحقيقية.وفى سياق آخر أوضحت أنها تتفق مع مقولة " عدوة المرأة الأولى هى المرأة"، مضيفة " أنا محظوظة فى زواجى، واحب استفيد من تجاربى"، لافتة إلى أن سبب ثرائها يرجع لزوجها الأول.