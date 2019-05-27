تجديد حبس المتهمين بخطف طفل من أمام منزله وطلب فدية بمشتول السوق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مشتول السوق بالشرقية، تجديد حبس المتهمين الـ4 بخطف طفل من أمام منزله واحتجازه لمدة 4 أيام لطلب فدية مالية من أسرته 2 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



بداية الواقعة، يوم 6 رمضان، عندما تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أسرة الطفل "محمد وائل" 13 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، مقيم بدائرة مركز مشتول السوق بقيام مجهولين باختطافه داخل سيارة ملاكى، والاتصال بوالده لطلب فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه لإعادة الطفل سالما.



تم تشكيل فريق بحث وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالشوارع المحيطة بمنزل الطفل، تبين أن سيارة سوداء قام مجهولون بالنزول منها واصطحاب الطفل ومغادرة المكان فيما أسفرت جهود فريق البحث، عن تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم "4 أشخاص" سبق اتهامهم والحكم عليهم فى العديد من القضايا (مخدرات – سرقة بالإكراه – خطف - تبديد)، وقد أمكن تحديد محل إقامة المتهمين وأماكن ترددهم بمدينة العبور بالقليوبية، ومدينة السلام بالقاهرة، وتم استهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة والقليوبية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



فيما تم العثور على المجنى عليه بمسكن أحدهم وتم إعادته سالمًا لأهليته، كما تم ضبط السيارة والهاتف المحمول المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.