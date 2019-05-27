رشا عمار تكتب.. فى مدح الفشل

يجد الإنسان أحيانًا لذة في الشعور بالشقاء، يترك نفسه فريسة سهلة تحت أنياب الحزن تطحنه، ثم تبتلعه في حلقات مظلمة من اليأس والشعور بالانهزام، والغريب أننا نستمتع بالأمر أحيانا، ونعاقب أنفسنا دائما علي أمور لم نفعلها، ونجلد أرواحنا بالحزن العميق علي أشياء نكتشف فيما بعد أنها كانت تافهة.



النجاح أمر نسبي جدًا يُقاس بما تشعر به الآن وقدرتك علي تغييره وليس بما يمكنك فعله لتغيير الواقع من حولك، لأن ملايين البشر يتحركون يوميًا في مسارات متباعدة وفق أطر وقوانين مختلفة، يفعلون نفس الشيء، يلهثون خلف بعض الأوهام المتعلقة بمفهوم النجاح النسبي، ظنا منهم أن الأمر سيحقق قدرا من السعادة والانتصار على الذات وعلى الظروف والأقدار، يصارعون الحياة في دوائر أقرب إلي الميلودراما، ويتركون مئات التفاصيل يوميا خلفهم، يمكنها أن تحقق لهم سعادة حقيقة.



والذين نجحوا يقدرون جيدًا قيمة الفشل، ويعرفون معنى الانكسار، يقبلون اليأس عند مفترق الطريق كصديق قديم ثم يرحلون، يعانقون الصدمات ويحلقون بها، يفضلون الحديث عن تلك اللحظات لأنها الأصل في التجربة، والمعني الحقيقي للحياة.



والحقيقة أن الفشل ليس المقابل السلبي للنجاح، بالعكس هو عنصر ارتكاز قوي في منظومة الحياة ربما تفوق أهميته النجاح بكثير، نحن لا نتعلم من تجاربنا الناجحة، العذبة، بقدر ما نكتسب من تجربة الفشل والانكسار واليأس، الطريق المليء بالورود جميل ومبهج لكنك لن تجد ثمار في نهايته، والفأس ستعلمك درسا مهما عن خشونة الأرض ولكنها ستمنحك الكثير من الحبوب في النهاية.



و نحن نتابع، يوميًا، قصص نجاح آلاف الأشخاص، تبدو صورهم رائعة وحياتهم مثالية ومثيرين لشعور الغبطة إلي حد كبير، ولكن هذه ليست الحقيقة كاملة، جميعنا متساوون فيما نشعر به، كلنا لديه تقريبا نفس القدر من المشاعر الإنسانية، بعضهم يشعر بالشقاء أكثر منك فما الذي يغريك في حياتهم؟



في لحظة ما ستدرك أن خسارة معركة ما مع احتفاظك بقدر من الرضا أفضل بكثير من الانتصار الذي قد يحدث تشوهات بروحك لا يمكن علاجها.



عندما أراد زوربا اليوناني التعبير عن أقسى اللحظات في حياته، قال :" عندما مات طفلي وكان صغيرًا كدت أموت من الألم وبينما كان الآخرون يبكون بدأت بالرقص، نعم الرقص، وقال الآخرون عني لقد جُنَّ زوربا، لو لم أكن رقصت لكنت متّ، إن لكل انسان حماقاته لكن الحماقة الكبرى هي الا يكون للانسان حماقات .



لحظة الانكسار التي ستشعر بها بعد هزيمة ساحقة، هي التي ستشكلك هي التي ستصنع منك شخص يشعر بالسعادة ويقدر ذلك جيدا، ونحن لسنا قوي خارقة، نحن بشر، والانهزام والفشل مثل النجاح والحب والأمل والقوة كلها مشاعر إنسانية وجدت لنحياها كما هي، كيف نعاقب أنفسنا عليها؟



وتذكر دائما أن تعاملك الطبيعي مع الحياة دون شغف زائد أو إهتمام مبالغ فيه هو قطعة المغناطيس التي ستجلب لك كل شيء، كلما قل اهتمامك بالأمر قل خوفك من إحتمالات الفشل فيه وتلقائيا زاد احتمال نجاحك وتلاشت تعاستك.



الشخص الوحيد الناجح علي هذا الكوكب هو من يشعر بالرضا والسعادة الآن، هو من يحمل قدرا من اللامبالاة تجاه الشقاء والألم، وإذا كان عليك أن تواجه عدوا حقيقيا في حياتك فليكن الخوف، خوفك الدائم من الفشل هو الذي سيدفعك دائما لذلك، الخوف هو الفشل الحقيقي بمفهومه السلبي.



ولن تستطيع تغير العالم وأنت غير راض عن نفسك، الحياة مليئة بالفرص ولكن افتح عينيك جيدا كي تري، أنظر إلي الناس والأشياء بقلبك، تعامل مع كل الأمور السيئة باعتبارها وقتا وسيمر.