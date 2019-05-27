ضبط رأس ماشية مصابة بالسل قبل ذبحها وبيع لحومها بأبوقرقاص

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص بالمنيا بالتعاون مع إدارة تموين أبوقرقاص و إدارة الطب البيطري بابوقرقاص من ضبط أحد الأشخاص قبل ذبحه رأس ماشية مصابة بمرض بالسل ، تمهيدا لبيع لحومها بالسوق ، معرضًا صحة المواطنين للخطر . تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة .



وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد شدد على ضرورة ضبط الأسواق و محاربة الغش التجاري و جشع التجار و ضرورة محاربة كل ما يفسد صحة المواطن و يؤثر عليها سلبيا مع ضرورة توفير السلع الجيدة للمواطنين ، كما وجه جميع القيادات التنفيذية بالقيام بجولات ميدانية في جميع القطاعات.