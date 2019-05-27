أبرزها القطط السوداء والرقم 13.. أشهر 10 خرافات يؤمن بها شعوب العالم

يوجد العديد من الأشخاص الذين يؤمنون، بشكل بالغ، بالخرافات، حيث أنه من الطبيعة البشرية إيجاد أعذار للأشياء السيئة التي تحدث في الحياة، ويؤمن الناس بأشياء غريبة مثل الأشباح وعالم الأحلام، وفيما يتعلق بذلك، يقدم موقع "لول وت" قائمة بعشرة أمثلة مختلفة لبعض أشهر الخرافات في العالم.



1. القطط السوداء:



تعد القطط السوداء واحدة من أقدم الخرافات في العالم، حيث أنها تعود إلى العصور الوسطى، وعادة ما يكون لدى النساء العازبات الأكبر سنا الكثير من القطط، لذا اعتقد الناس في العصور الوسطى أنه إذا كانت المرأة عجوزًا وعزباء وتمتلك القطط السوداء، فقد تكون ساحرة، وكانوا يعتقدون أن السحرة قادرون على التحول إلى القطط بأنفسهم، لذا فمن المفترض أن تكون القطة السوداء ساحرة.



2. مرايا:



يعتقد الكثير من الناس أن النظر إلى المرآة يمكن أن يسرق روحك، وبالطبع هذا ليس صحيحا، لأنه يعني أن الجميع إلى حد كبير بلا روح في هذه الحياة.



3. فضلات الطيور:



في روسيا، تعد فضلات الطيور أمرًا جيدًا، فقد يعني ذلك أن الثروات آتية إليك إذا تبرز عصفور على سيارتك أو عليك أو على أي شيء تملكه.



4. تشابك الأصابع:



في البداية، كان تشابك الأصابع يدل عادةً لحسن الحظ، والسبب في ذلك هو أن مشابكة الأصابع بشكل متقاطع كان يقلد الصليب المسيحي. ومع ذلك ، يتم الآن استخدام تشابك الأصابع كحجة لكذب الأكاذيب؛ وكأن من يفعلها يريد أن يحالفه الحظ في كذبته.



5. الأجراس:



غالبًا ما تكون تدق الأجراس في أوقات الاحتفال كما هو الحال بعد حفلات الزفاف أو المناسبات الخاصة الأخرى، وعلى الرغم من أن الفكرة الأولية قد تكون مجرد الاحتفال، إلا أنها في الواقع تعود إلى معتقدات خرافية مفادها أن الأجراس تخيف الأرواح الشريرة.



6. الرقم 13:



غالبًا ما يرتبط الرقم 13 بالحظ السيئ، وغالبا تغفل العديد من الفنادق أو الشقق بالفعل الطابق الثالث عشر، هم فقط يسردون الطابق الثاني عشر ويذهبون مباشرة إلى الطابق الرابع عشر.



7. الجمعة الثالثة عشرة:



هذه الخرافة ليست موجودة في أي جزء معين من العالم، لأنها ظاهرة عالمية، كما أن الأصول الفعلية لهذا الاعتقاد غير واضحة، لكن الناس يتجنبون القيام بأي شيء ذي أهمية في هذا اليوم (الجمعة الـ13 من العام).



8. فتح المظلات في الداخل (مبنى أو منزل):



يعتقد الكثيرون أن فتح المظلة في داخل المنزل يدل بشكل أساسي على الحظ السيئ.



9. مضغ العلكة في الليل:



مضغ العلكة في الليل يعتبر نذير شؤم في الثقافة التركية، حيث يُعتقد اعتقادا راسخا أنه إذا مضغت العلكة بعد حلول الظلام، فستجعل الشخص الذي قام بذلك يمضغ اللحم البشري أو الأجساد الميتة.



10. دق على الخشب:



يطرق الكثير من الناس الخشب بعد قولهم شيئًا مفعما بالأمل، ويعتقد أن هذه الخرافات نشأت عن الاعتقاد القديم بأن الأرواح الصالحة تعيش في الأشجار.