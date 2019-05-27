أول رد فعل لـ المقاولون العرب بعد تأجيل مباراة الأهلي بالدوري

أكد محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على تلقي النادي فاكس رسميًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الأهلي التي كان من المقرر خوضها غدا "الثلاثاء" في إطار لقاءات الجولة الـ33 من منافسات الدوري.



وقال محمد عادل في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن ناديه يرحّب بالتأجيل، مؤكدًا الالتزام الكامل بما يقرره اتحاد الكرة المنظم الشرعي للمسابقة.



وأضاف أن المقاولون العرب يقدر الموسم الاستثنائي لمسابقة الدوري الممتاز الجاري، مؤكدًا أن فريقه كان جاهزًا بقوة لخوض المباراة ولكن جرى الإخطار بالتأجيل، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيضع برنامجًا تأهيليًا جديد وفقًا لمتطلبات المرحلة المقبلة.