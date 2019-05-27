لخطورتها على حياة المواطنين.. طلب إحاطة حول انتشار المواقف العشوائية

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة و"التوك توك"، والتي تؤدى إلى تفاقم المشكلة المرورية، دون وجود حل بالرغم من إعلان الحكومة عن خطتها لإنهاء هذه الظاهرة، إلا أن السائقين يرفضون الانتقال للمواقف الجديدة لبعدها عن خط سير المواطنين.



وأوضح بركات فى بيان صحفى له أن خطورة هذه الظاهرة تتجاوز المشكلات المرورية لتمثل خطرا على حياة المواطنين، حيث يصل الأمر أحيانا الى حدوث مشكلات ربما تتطور وتصل الحد العنف وإراقة الدماء داخلها وخارجها‏.



أشار إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في تركز بعض المواقف العشوائية أمام المدارس بما يهدد حياة الطلاب، بتعرضهم للإهانة أو السرقة أو التعدي من قبل البلطجية المتواجدين بالموقف‏.‏



وأكد النائب على ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية مع المواطنين لتعديل السلوك المرورى والالتزام بقواعد الانضباط، وطالب بتطوير وتحديث منظومة المواقف والتصدى للمواقف العشوائية، من خلال حصرها على مستوى الجمهورية وتقنينها أو التصدى لها بإزالتها أو استبدال أراضيها لإيجاد موقف بديل يكون بذات الوقت قريب من خط سير المواطنين.

