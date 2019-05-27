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غالية بن علي: مصر بلد الفنون والوقوف على مسارحها حلم راودني منذ الصغر..فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:19 م
صدى البلد
توك شو
قالت الفنانة التونسية غالية بن على، إن العلاقات المصرية التونسية وطيدة من قديم الازل، لافتة إلى أن مصر قديمًا كانت الدولة الوحيدة التي لديها انتاج ثقافي وفني.

وأضافت بن على في لقاء خاص بقناة الغد، أن مصر تميزت بكل اشكال الفنون المتنوعة وقدمت الكثير من الألوان الغنائية والمسرحية والسينمائية، موضحة أنها أنجبت كبار المقرئين والمرتلين للقرآن الكريم.

وأشارت الفنانة التونسية إلى أنها غنت لأول مرة في مصر عام 2008، موضحة أن الغناء على مسارح مصر كان بالنسبة لها بمثابة الحلم الذي راودها منذ الصغر وسعت كثيرًا لتحقيقه.

يذكر أن الفنانة التونسية غالية بن علي، أحييت حفلا غنائيًا على المسرح المكشوف بـدار الأوبرا المصرية ضمن البرنامج الرمضاني الفني لوزارة الثقافة، حيث أطربت الحاضرين بالعديد من الأغاني الفلكلورية و الصوفية التي لطالما اشتهرت وتميزت بها.

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