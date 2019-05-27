محافظ كفر الشيخ: توريد 124 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

أعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، اليوم /الاثنين/ أنه "تم توريد 124 ألفا و399 طنا و136 (كجم) من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد بدايةً من 15 أبريل الماضى حتى الآن".



وأوضح أن سداد القيم المالية للمزارعين يتم خلال 48 ساعة من التوريد تسهيلًا عليهم، مهيبا بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء توريده.



وأشار طه إلي أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع؛ وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.



وأضاف أن جميع قيادات ومسئولي المراكز والمدن بالمحافظة سينزلون إلى المزارعين في الحقول للمتابعة الدورية والمستمرة، فضلا عن تشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.