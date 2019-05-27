ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توريد 124 ألف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:04 م
محافظ كفر الشيخ:
محافظ كفر الشيخ: توريد 124 ألف طن قمح للشون والصوامع
أ ش أ
أعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، اليوم /الاثنين/ أنه "تم توريد 124 ألفا و399 طنا و136 (كجم) من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد بدايةً من 15 أبريل الماضى حتى الآن".

وأوضح أن سداد القيم المالية للمزارعين يتم خلال 48 ساعة من التوريد تسهيلًا عليهم، مهيبا بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء توريده.

وأشار طه إلي أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع؛ وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية.

وأضاف أن جميع قيادات ومسئولي المراكز والمدن بالمحافظة سينزلون إلى المزارعين في الحقول للمتابعة الدورية والمستمرة، فضلا عن تشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

ترشيحاتنا

تناول الكثير من السوائل..نصائح لمرضى السكر فى رمضان..فيديو

يسجل 16.87 جنيه..الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم 27 -5- 2019

مالوش شهادة ميلاد.. مأساة طفل شرم الشيخ.. أمه فطسته فى الميه علشان ابوه ما يكتبهوش باسم مراته التانية

أفريقية.. قرار مفاجئ من السعودية بوقف استقدام العمالة من هذه الدولة

الاتحاد الافريقى يتغزل فى الزمالك بعد التتويج بالكونفيدرالية

أصيبت بالسرطان.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية..فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور