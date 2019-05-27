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توك شو

نداء شرارة: سأطلق أولى رواياتي عام 2020..فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:13 م
صدى البلد
توك شو
قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة، إنها حصلت على لقب أفضل صوت ببرنامج " ذا فويس" عام 2015 بالتزامن مع احتفالات يوم ميلادها فكانت الجائزة بمثابة الهدية، لافتة إلى أنها أطلقت أول ألبوم لها عام 2017.

وأضافت شرارة خلال لقاء لها ببرنامج يوم جديد، المذاع على قناة الغد، أنها واجهت صعوبات كثيرة خلال رحلتها الفنية بسبب الحجاب لكنها ثبتت على موقفها مما جعلها تشعر بالفخر والاحترام باعين الجميع، موضحة أن أغنية "حبيتك بالتلاتة" باللهجة المصرية من كلمات الشاعر أحمد حسن، وتم تنفيذها في خلال أسبوع.

وأشارت الفنانة الأردنية، إلى أن حلمها الذي تسعى لتحقيه هو أن تكون كاتبة شهيرة، موضحة أنها ستطلق أول رواية لها عام 2020، لافتة إلى أنها ستطرح أغنية أسمها " شروط" باللهجة الخليجية بعد شهر رمضان.

يذكر أن الفنان نداء شرارة، اسم لمع خلال الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس" لاكتشاف المواهب بنسخته العربية، حيث أبهرت العالم العربي بصوتها الطربي الأصيل وإحساسها المميز فاستحقت أن تتوج بقلب أجمل صوت.

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