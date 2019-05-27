بأمر الرئيس السيسي.. اهتمام حكومي ببحيرة البرلس لتنمية الثروة السمكية بها.. إنشاء كورنيش جديد وممشى سياحي.. حملات مستمرة لإزالة التعديات ومكافحة الصيد المخالف.. صور

- البرلس أكبر البحيرات المصرية على مساحة 108 آلاف فدان

- إنشاء كورنيش ببحيرة البرلس بتكلفة 24 مليون جنيه - محافظ كفر الشيخ: ملاحقة الصيد الجائر وفرض سيطرة القانون على البحيرة





بعد سنوات طويلة من الإهمال الحكومي، على مدار السنوات الماضية، شهدت بحيرة البرلس اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطويرها باعتبارها ثاني أكبر البحيرات المصرية، والتي تقع بالكامل داخل محافظة كفر الشيخ وتشغل مساحة 108 آلاف فدان وتعد إحدى المحميات الطبيعية، حيث يبلغ إنتاجها السنوي 46 ألف طن من الأسماك.





بدأت أعمال التطوير الناجحة ببحيرة البرلس، بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة الإسكان في إنشاء كورنيش بطول 3 كيلو مترات من أجل حماية وتجميل كورنيش بحيرة البرلس، بتكلفة 24 مليون جنيه، بطول 3000 متر للمرحلتين "الأولى والثانية".





تهدف أعمال التطوير حماية جسر بحيرة البرلس من التعديات، فضلًا عن تنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس ودعم الصيادين، حيث تم إنشاء الكورنيش بما لا يؤثر علي أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئي للبحيرة، بطول 3000 متر وعرض 18 مترًا، شاملًا إنشاء ممر مشاة عرض 5.5 متر، وحارة تهدئة بعرض 8.5 متر وكورنيش مزود بالكراسي وسور "كريتال"، مع إقامة مراسي لمراكب الصيد .





انتهت أعمال المرحلتين الأولى والثانية لتكريك بحيرة البرلس، حيث تمت المرحلة الأولى على مساحة 1500 فدان بتكلفة 90 مليون والمرحلة الثانية على مساحة 1800 فدان بتكلفة 110 مليون جنيه لتعميق البحيرة من 20سم إلى 130 سم، كما يتم تعميق وتكريك وتكسية وحماية بوغاز البرلس بعمق يصل إلى 5.5 متر لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس .





أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، التابع للوزارة، يتولى تنفيذ العديد من المشروعات، لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير، ومنها: مشروع استكمال المرحلة الثانية لعملية تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.





وأشارت الوزارة إلى أن التطوير يشمل تكريك أحواض الترسيب وتطهير وتعميق البوغاز وحماية جوانب البوغاز وإنشاء القنوات الشعاعية ونقل ناتج التطهير، بتكلفة 155 مليون جنيه، بهدف تنمية بحيرة البرلس، وزيادة الناتج من الأسماك بها، وخلق بيئة صالحة لتكاثر أنواع مختلفة من الأسماك، وإتاحة مساحات كبيرة للصيد الحر، وتوفير فرص العمل لأهالي المحافظة.



