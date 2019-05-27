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منوعات

بوجي وطمطم وبكار وفطوطة..كيفية صناعة عرائس الفوم وأحدث الأشكال ..فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:44 م
صدى البلد
أحمد قطب
يحتفل المصريون بشهر رمضان بطريقتهم الخاصة بشراء بعض العرائس التي تعطي رونقا للاحتفال بالشهر الكريم وأهم هذه العرائس بوجى وطمطم وبكار ورشيدة وفطوطة.

كشفت الفنانة التشكيلية ومصممة العرائس غادة إبراهيم عن تصميمها لمجموعة من العرائس الخاصة بشهر رمضان والمصنوعة من الفوم الملون.

وقالت "إبراهيم" لـ"صدي البلد": "أنا خريجة تربية فنية، وعملت في تصميم شخصيات الرسوم المتحركة وأعشق الأعمال اليدوية والرسوم المتحركة كثيرًا، وفكرت في تصميم أشياء تكون غير تقليدية لأنني شعرت بالملل من الجلوس في البيت بعد زواجي .

وأضافت ابراهيم: "بدأت أدخل على " يوتيوب" ولفت نظري شغل العرايس بالفوم الملون لأنه جديد وغير مألوف، وفي البداية لم أكن متفهمة طبيعة تلك المادة، خاصة أن الفيديوهات كانت إسبانية ، وبحثت عن أقرب خامة قاموا باستخدامها في تصميم العرائس وفي البداية قمت باستخدام الجرائد الورقية لعمل الرأس".

وتابعت غادة إبراهيم: "بدأت أصمم العرائس من مادة الفوم الملون واستخدام ألوان أكريلك لرسم العيون والملامح، وكور من الفل، فالفكرة تعتمد بشكل أساسي على كي الفوم وتشكيله بالمكوى.

وأشارت "ابراهيم"، إلى أنها صممت مجموعة من الشخصيات المقربة إلى قلوب الصغار والكبار مثل بوجي وطمطم وعم شكشك وباسنت ودياسطي وفطوطة وعمو فؤاد وبكار ورشيدة بالإضافة إلى شهريار وشهرزاد ونيلي.

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