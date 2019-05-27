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تعرف على أهم مظاهر الاحتفال بالأعياد لدى قدماء المصريين.. فيديو

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:20 م
مظاهر الاحتفال بالأعياد
مظاهر الاحتفال بالأعياد لدى المصريين القدماء
شيماء مجدي
قال الدكتور عزوز إسماعيل الناقد الأدبى ومستشار التنمية الثقافية، إن هناك أكثر من 282 عيدًا لدى القدماء المصريين، ويدل ذلك على الكم الثقافى والفكرى لدى المصريين فى شتى المجالات المتنوعة.

وأضاف "إسماعيل" خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الاثنين، أن من أهم مظاهر الاحتفالات بالأعياد تلوين البيض وتناول الأسماك المملحة بأعياد شم النسيم وعروس النيل فى عيد فيضان أو وفاء النيل.

وأوضح أن مصر هى الحضارة الوحيدة التى بها هذا الكم من الأعياد وهذا يدل على عبق الحضارة الفرعونية، مردفًا أن الخروج للتنزه بالحدائق فى الأعياد وخبز كعك العيد من أهم مظاهر الأعياد فى الحضارة الفرعونية والتي تتوارثها الأجيال.

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