برلمانى يطالب قطاع الأعمال بإعادة تخطيط استثمار أصوله غير مستغلة

قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن قطاع الأعمال العام مهم جدا، وفيه أصول كثيرة جدا غير مستغلة مثل وزارة الأوقاف، مؤكدا ضرورة أن يعيد قطاع الأعمال تخطيط استثمار أصوله غير مستغلة حتى يؤهل الموظف الجيد ولا يعد موظف جيد إلا إذا كان هناك اقتصاد فى قطاع الأعمال.



وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف حتى الآن أرى أن كل الاستثمارات فى أصول قطاع الأعمال العام تتم بطريقة المزايدات المغلقة، مؤكدا أننا فى حاجة إلى شفافية ووضوح فى المزايدات فى الأراضى فى قطاع الأعمال العام، خاصة وأن هناك أراضى تتبع قطاع الأعمال العام يتم بيعها بنصف ثمنها.



وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.



ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليساهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي، وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.



كما وجه بالتركيز على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، أخذًا في الاعتبار أن العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.



وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع على نحو يؤدي إلى معالجة ما به من مشاكل ويحقق طفرة في منظومة إدارته تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح، كما أوضح هشام توفيق أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي.



كما استعرض الوزير جهود تطوير شركات الغزل والنسيج، موضحًا خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار.

