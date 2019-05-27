حفل إفطار للجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري بالتعاون مع نادي بني عبيد

نظمت لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندسة ولاء هرماس بالتعاون مع نادي بني عبيد الرياضي برئاسة الدكتور هرماس رضوان حفل افطار.



وتعد هذه أول إحتفالية لمهندسة ولاء هرماس بعد توليها رئاسة اللجنة بالحزب و تشغل المهندسة ولاء هرماس منصب مدير عام بالشركة المصرية للاتصالات.



وحضر الافطار عدد من الشخصيات ورموز المجتمع و منهم الكابتن احمد شوبير و الكابتن ايمن يونس و الكابتن خالد عبد اللطيف و غيرهم من اعضاء اتحاد الكورة و اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستقبل و وكلاء وزارة الشباب و الرياضة و وزارة الري و ايضا عدد من رجال الاعمال و منهم مصطفي الامام رئيس شركة سينا كولا و أنس عبد الخبير رئيس شركة دلتا مصر للدواجن و عدد من قيادات الشركة المصرية للاتصالات.

