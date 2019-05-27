الثعابين والزواحف والحشرات تغطي مستشفى الصدر وإدارة صحة ثان المحلة.. والمرضى يشكون محافظ الغربية بسبب تجاهل المحليات للكارثة ..صور وفيديو

- محافظ الغربية يشكل لجنة من الرقابة والمتابعة لفحص الأزمة ويأمر بتطهيرها لتأمين المرضى

- وكيل الصحة بالغربية: البدء فى نقل موظفين وعزل المرضى في أقسام علاجية مؤمنة - تكليف قيادات تنفيذية بحي أول وثانٍ المحلة بتدشين حملة نظافة للأراضي ومساحات الهيش









سيطرت حالة من الرعب والفزع الشديدين، على وجوه الآلاف من المرضى والعاملين بمستشفي الصدر والإدارة الصحية بـ ثانٍ المحلة التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية؛ بسبب كارثة شيوع الثعابين والزواحف والحشرات؛ تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة، وبدء حلول أشهر فصل الصيف، وهو ما تسبب فى إثارة حفيظة العاملين داخل مستشفى الصدر والمؤسسات الطبية المجاورة لها، وأرهب المرضى القاطنين لتلقي علاجهم خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.





خطابات متكررة





وكانت المفاجأة أن مسئولي وقيادات المؤسسات الطبية بمستشفي الصدر والإدارة الصحية بثانٍ المحلة، قد خاطبوا مرارًا وتكرارًا قيادات وغرف عمليات التابعة لحي ثانٍ المحلة وديوان المحافظة؛ للاستغاثة من أخطار انتشار الزواحف والثعابين والهاموش والحشرات وسط الهيش والبوص المنتشر وسط حدائق مهجورة داخل أسوار القطاعات العلاجية لتأمين حياة المرضى والمواطنين المترددين لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية وعلاجية، ولكن تلك الشكاوى جاءت دون جدوى لتخاذل مسئولي القيادات التنفيذية.





أبواب مستشفى الصدر





في المقابل على بعد خطوات من أبواب مستشفى الصدر الكائنة على بعد 450 مترًا من مجمع مواقف سيارات المدينة العمالية حيث رصد " صدى البلد" رجلًا عجوزًا يُدعى "محمد محمود" فى العقد الخامس من عمره حاملا حفيده "عمر" والذي لما يتجاوز عمره 8 سنوات وأخذ يردد عبارة "حسبي الله ونعم الوكيل فى مسئولين لا يراعي الله فينا وكمان ناقصه يجيبولنا الثعابين داخل المستشفي والحشرات والذباب تطاردنا ومش عارفين نعالج عيالنا ولنا ربنا وهو وكيلنا دايما".





وتابع الرجل العجوز كلامه بقوله " رأيت بعيني عاملين داخل المستشفى يعانون من كارثة الثعابين والزواحف بسبب بناء المستشفى على مساحة تزيد عن 8 أفدنة وسط الأراضي الزراعية ونطاق الحيز العمراني " كما تساءل بقوله " كيف لا يتعاون مسئولي الصحة مع المحليات لإنقاذ حياة المرضي والعاملين بالمستشفي؟.. بجد حسبي الله ونعم الوكيل".





حملات نظافة





من ناحية أخري أعطي محافظ الغربية اللواء هشام السعيد توجيهاته إلي المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بأهمية التنسيق الكامل والعاجل مع قيادات حي أول وثان المحلة استعداد لتدشين حملات نظافة موسعة وإبادة كامله وتطهير للثعابين والزواحف والحشرات بنطاق مستشفي الصدر والإدارة الصحية لثان سعيا فى تأمين أرواح المرضى والمواطنين والعاملين.





وكلف محافظ الغربية بأهمية فصل المرضي والعاملين داخل المستشفى والإدارة الصحية عن بؤر انتشار الزواحف والحشرات والبدء فى تطهيرها وإبادتها وفق المعايير البيئية والصحية لتأمين حياة الجميع .





وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر الكيلاني انه اجري اتصالا هاتفيا مع الدكتور السيد قاعود مدير الإدارة الصحية لثان المحلة للتنسيق الكامل مع الدكتور محمد حيدر مدير مستشفي الصدر لمخاطبة الجهات التنفيذية لبدء أعمال تطهير والإبادة للحشرات والزواحف والهاموش المتطاير .



