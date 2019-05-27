ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بعد تأجيل مباراته ضد المقاولون العرب .. الاهلى يتصدر تويتر

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:30 م
صدى البلد
منار نور
أرسل اتحاد كرة القدم فاكس رسميا إلى ناديى الأهلى والمقاولون العرب يفيد بتأجيل لقائهما فى الجولة الـ 33 من منافسات الدورى الممتاز والذى كان من المقرر خوضه غدا " الثلاثاء ".

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الاهلى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى.

ومن المقرر ان يحدد اتحاد الكرة الموعد الجديد للمباراة خلال اجتماعه اليوم مع ممثلى الأندية المختلفة.

ترشيحاتنا

الدوري السعودي يهدد حلم الأهلي والزمالك المنتظر

الناس فكرانى سعيدة أوى..بسمة وهبة: هاجمت أنغام لهذا السبب..فيديو

تناول الكثير من السوائل..نصائح لمرضى السكر فى رمضان..فيديو

عملتله بلوك.. محمد ضياء يتقدم لنقابة الموسيقيين بشكوى ضد مطربة

بعد تأكيد رحيل جروس .. تعرف على المدير الفني المرشح للزمالك

ميدو يكشف سر فوز الزمالك بالكونفدرالية في أسوأ مواسمه الهجومية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones

مائدة رحمن بالطور.. فريق متعاون لإفطار عابري السبيل للعام الثاني.. صور