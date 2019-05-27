بعد تأجيل مباراته ضد المقاولون العرب .. الاهلى يتصدر تويتر

أرسل اتحاد كرة القدم فاكس رسميا إلى ناديى الأهلى والمقاولون العرب يفيد بتأجيل لقائهما فى الجولة الـ 33 من منافسات الدورى الممتاز والذى كان من المقرر خوضه غدا " الثلاثاء ".



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الاهلى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى.



ومن المقرر ان يحدد اتحاد الكرة الموعد الجديد للمباراة خلال اجتماعه اليوم مع ممثلى الأندية المختلفة.

