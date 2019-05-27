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محافظات

رئيس قويسنا: العمل 24 ساعة في أيام العيد بجميع القطاعات

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:35 م
عيد الفطر
عيد الفطر
محمد امين
عقد اللواء أشرف موافي رئيس مجلس ومدينة قويسنا، اجتماعا مع مجلس تنفيذي المركز والمدينة بحضور جميع مديري الإدارات ورؤساء الوحدات.

وناقش موافي الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وضرورة عمل ورديات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة استعداد قطاع الكهرباء لعدم حدوث انقطاع في التيار خلال الإجازات وكذلك استعدادا قطاع المياه والصرف الصحي وقطاع التموين للتفتيش على المحلات وقطاع الطب البيطري للتفتيش على محلات اللحوم.

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