"المفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام" .. ندوة لخريجي الأزهر بالاسكندرية

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالإسكندري، ندوة حول "المفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام" بمعسكر قوات الأمن المركزي بالإسكندرية وبالتنسيق مع السيد اللواء مساعد أول الوزير محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية.



قال إبراهيم فاضل نائب رئيس فرع المنظمة بالمحافظة, إن الجهاد في سبيل الله تعالى، له أحكامه ومراتبه، وأهدافه، وضوابطه، وأوضح الحكمة من مشروعيته، وأنواعه، وشروط وجوب الجهاد.



وأكد فاضل أن الشّريعة الإسلاميّة وضعت للجهاد في سبيل الله ضوابط وأحكام، فلا يصحّ في الجهاد قتل النّساء أو الأطفال ، كما لا يصحّ فيه هدم البناء وقطع الأشجار دون ضرورة إلى ذلك، كما لا يكون في الجهاد التّمثيل في الجثث وقطع الرّؤوس وغير ذلك من الصّور التي تسيء إلى مفهوم الجهاد الصّحيح في الإسلام.



كما أوضح أحمد عامر مدير عام الوعظ بالمحافظة وعضو الفرع مفهوم "الجهاد" في القرآن والسنة، ولماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى به, مؤكدًا أن مفهوم الجهاد تم قصره على القتال المسلح نتيجة الفهم الخاطئ.



شارك بالندوة قائد معسكر قوات الأمن العميد خالد رميح و حضرها عدد غفير من أبناء وجنود الشرطة بالمحافظة.