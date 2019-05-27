عقب التتويج بالكونفدرالية.. النني يهنئ الزمالك بكلمات مؤثرة

وجه محمد النني نجم المنتخب المصري وارسنال الانجليزي رسالة تهنئة لفريق الزمالك عقب التتويج بالكونفدرالية امس.
كتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" مبروك بطولة الكونفدرالية لنادي الزمالك، ممثل مصر، ومبروك للاعبيه الرجال ولجمهوره العظيم"
كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء أمس 1-0 بهدف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.
كتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" مبروك بطولة الكونفدرالية لنادي الزمالك، ممثل مصر، ومبروك للاعبيه الرجال ولجمهوره العظيم"
كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء أمس 1-0 بهدف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.