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رياضة

عقب التتويج بالكونفدرالية.. النني يهنئ الزمالك بكلمات مؤثرة

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:36 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه محمد النني نجم المنتخب المصري وارسنال الانجليزي رسالة تهنئة لفريق الزمالك عقب التتويج بالكونفدرالية امس.

كتب النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" مبروك بطولة الكونفدرالية لنادي الزمالك، ممثل مصر، ومبروك للاعبيه الرجال ولجمهوره العظيم"

كان الزمالك قد فاز فى مباراة الإياب مساء أمس 1-0 بهدف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 53، بينما سبق وحقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى حسمها الأبيض لصالحه.

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