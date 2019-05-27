سوشيال النجوم: عبير صبرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير لها.. راندا البحيري وشعبان عبد الرحيم يرتديان أحذية خضراء.. إيمي طلعت زكريا تتعاون من جديد مع حسن يوسف







هنأ الفنان إدوارد، النجم محمد رجب بعيد ميلاده من خلال نشر صورة تجمعهما بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وعلق إدوارد على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا صاحبي".

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دنيا عبدالعزيز تهنئ جمهور الزمالك بالكونفدرالية: مبروك لأصدقائي

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة مكتوب عليها "مبروك لأصدقائي الزملكاوية"، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمناسبة بفوز فريقه ببطولة الكونفدرالية.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا إدوارد يهنئ محمد رجب بعيد ميلادههنأ الفنان إدوارد، النجم محمد رجب بعيد ميلاده من خلال نشر صورة تجمعهما بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.وعلق إدوارد على الصورة قائلا: "كل سنة وانت طيب يا صاحبي".دنيا عبدالعزيز تهنئ جمهور الزمالك بالكونفدرالية: مبروك لأصدقائينشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة مكتوب عليها "مبروك لأصدقائي الزملكاوية"، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بمناسبة بفوز فريقه ببطولة الكونفدرالية.







نشرت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" صورة تجمعها بالمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في إحدى الخيم الرمضانية.



وكتبت راندا: "أنا وشعبولا لابسين جِزَمْ خضرا زي بعض".

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إيمي طلعت زكريا تعلن عن تعاون جديد مع حسن يوسف

شاركت الفنانة الشابة ايمي طلعت زكريا جمهورها من خلال نشر صورة تجمعها بالفنان حسن يوسف من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ". راندا البحيري وشعبان عبد الرحيم يرتديان أحذية خضراءنشرت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" صورة تجمعها بالمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في إحدى الخيم الرمضانية.وكتبت راندا: "أنا وشعبولا لابسين جِزَمْ خضرا زي بعض".إيمي طلعت زكريا تعلن عن تعاون جديد مع حسن يوسفشاركت الفنانة الشابة ايمي طلعت زكريا جمهورها من خلال نشر صورة تجمعها بالفنان حسن يوسف من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".







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تفاءلوا بالخير تجدوه: رسالة من محمد عادل إمام لجمهوره

شارك النجم محمد عادل امام جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر صفحته لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلقت ايمي علي الصورة : عمل فني جديد، بس كدة".تفاءلوا بالخير تجدوه: رسالة من محمد عادل إمام لجمهورهشارك النجم محمد عادل امام جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر صفحته لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".







https://www.elbalad.news/3842117 علق محمد علي الصورة: تفاءلوا بالخير تجدوه، صباح الخير.

نشر "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من أخبار النجوم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منها إدوارد يهنئ محمد رجب بعيد ميلاده وراندا البحيري وشعبان عبد الرحيم يرتديان أحذية خضراء وإيمي طلعت زكريا تعلن عن تعاون جديد مع حسن يوسف.شاهد.. عبير صبرى تتألق فى أحدث جلسه تصوير لهانشر المصور الفوتوغرافي علاء نزير صورا للفنانة عبير صبري من آخر جلسة تصوير خضعت لها من خلاله، حيث ارتدت فستانا من اللون الأخضر، بالإضافة إلى نظارة شمسية.يذكر أن آخر أعمال عبير صبري الدرامية هو مسلسل "البيت الكبير"، والذي شاركت في بطولته كل من "لوسي، سوسن بدر، ريم هلال، داليا مصطفى لقاء سويدان، طارق صبرى، دنيا المصرى، مى فخرى، الأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، وأحمد النقلى، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.