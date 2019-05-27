مطروح تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك.. توقعات بوصول 7 ملايين مصطاف إلى شواطئ المدينة الخلابة.. وطوارئ بالمستشفيات وسيارة إسعاف مجهزة على الشواطئ.. وتكثيف الدوريات الأمنية في المدينة

- 77 ساحة لصلاة عيد الفطر بمدن المحافظة

- فتح الحدائق العامة أمام المواطنين وزوار المحافظة - تأمين التيار الكهربائي وزيادة المواد البترولية بطول الساحل الشمالي









أعلنت محافظة مطروح رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المديريات ومجالس المدن لاستقبال عيد الفطر المبارك وموسم الصيف، ومع قدوم عيد الفطر حيث يبدأ رسميا موسم الصيف لهذا العام والذي من المفترض استقبال خلاله أكثر من 7 ملايين مصطاف.





ساحات الخلاء





وجهزت مديرية أوقاف مطروح 77 ساحة لصلاة العيد بمدن المحافظة المختلفة وتوفير خطيب بديل بكل ساحة مع التأكيد على أهمية الخطاب الديني المستنير.





وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح بتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدى الساعة واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة نحو أي مشكلة أو شكاوى بصفة دورية والتعامل معها فى حينها استعدادا لعيد الفطر المبارك مع ربطها بكل مراكز ومدن المحافظة الثمانية.





فتح الحدائق





وقرر اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالمجان للمواطنين ومصطافي وزائري المحافظة خلال أيام العيد مع التأكيد علي توافر غطاسين بالشواطئ بالتنسيق والحماية المدنية بمطروح للتعامل مع اى حالات غرق مع التاكيد على ابراج المراقبة بجميع الشواطئ ووضع العلامات التحذيرية للمناطق الغير آمنة للسباحة .





كما وجه بتكثيف عمل لجان متابعة المرور على كافة الفنادق والمطاعم والمحلات، وتشديد الرقابة على المطاعم للحفاظ على صحة المواطنين.





تكثيف الدوريات الأمنية





كما شدد المحافظ على شرطة المرافق بتكثيف الدوريات الأمنية بشوارع المدينة للقضاء على التعديات على الأرصفة والشوارع وإزالة الأسواق العشوائية للباعة الجائلين، لقضاء إجازة عيد هادئة داخل المحافظة وخلال موسم الصيف .





ويؤكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح استعداد مديرية الصحة لعيد الفطر حيث تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف على طول الطريق الساحلي من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء وتوفير جميع الأدوية والأمصال بمستشفيات مدن المحافظة الثمانية استعدادا لاستقبال أي حالات طارئة.





واضاف انه تم مراجعة النوبتجيات وتوافر الأطباء والممرضات فى جميع المستشفيات طوال الـ 24 ساعة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية وتجهيزها مع تكثيف لجان المرور المفاجئ والمستمر عليها،.





وحدات طبية على الشواطئ





وأشار علي إقامة وحدات طبية بالشواطئ لخدمة المصطافين والاهتمام برش المبيدات للقضاء على الحشرات بجميع مدن المحافظة.بالاضافة الى متابعة نقاط وسيارات الإسعاف على جميع الطرق وبمناطق التجمعات السكنية مع التأكيد على تواجد سيارات اسعاف بالشواطئ للتعامل مع اى حالات طارئة .





واكد السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير جميع مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق والتأكد من صلاحيتها من خلال فتح عدد من المنافذ لتوزيع المواد التموينية للبيع بسعر الجملة بمدن المحافظة الثمانية.





توافر المواد البترولية





وأضاف علي توافر المواد البترولية واسطوانات الغاز بكميات إضافية خاصة مع استقبال المحافظة لاعداد كبيرة من المصطافين خلال العيد وموسم الصيف على طول الساحل الشمالي.





كما اعلنت مديرية الكهرباء استعداداتها للعيد ومراجعة وتأمين التيار الكهربى طوال أيام العيد بجميع المرافق الحيوية بالمدن، خاصة مواتير رفع مياه الشرب على طول الساحل والمستشفيات وغيرها، مع مراجعة كافة شبكات الإنارة والتوصيلات لاستيعاب زيادة الأحمال، مع تلقى ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة حلها .





أعمال نظافة في المدينة





كما أكد المهندس أحمد الاسكندراني لرئيس مدينة مرسى مطروح تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والشواطئ للظهور بالشكل الجمالى والسياحي للمحافظة، مع السيطرة على أسعار الشماسى والكراسى طبقا للأسعار المحددة وعمل لافتات بأرقام تليفونات رئيس الشاطئ ومجلس المدينة وغرفة عمليات المحافظة، منعًا لاستغلال المصطافين.



