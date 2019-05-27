عقد اختبارات المتقدمين لوظائف المعلمين والقيادات بمدارس STEM

عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين اختبارات المتقدمين لوظائف الُمُعلمين والقيادات بمدارس"STEM" وذلك في الفترة من 20 إلى 21 مايو 2019، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تقديم تعليم متميز.



يذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين قد قامت بالإعلان على البوابة الإلكترونية للأكاديمية في الفترة من 1 إلى 21 مارس 2019 عن وظائف المُعلمين والقيادات لمدارس المتفوقين STEM والتى وصل عدد المتقدمين لها في تلك الفترة إلى 2365 متقدمًا للوظائف المعلنة حسب الشروط والتخصصات المطلوبة.



وقال الدكتور مجدي أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمُعلمين، إنه قد تم حصر الفئات المستهدفة لأداء الاختبار بالمرحلة الأولى وبلغ عددهم 1116 مستهدف بمختلف التخصصات وقد تم تحديد موعد الاختبار وفقًا للخطة المتفق عليها مع وحدة STEM بالوزارة خلال شهر مايو الجاري، وتم إخطار السادة المستهدفين إلكترونيًا مع تحديد مكان الاختبار والأوراق المطلوبة.



وأضاف أمين، أنه تم تشكيل لجنة لغرفة العمليات يومى الاختبار بعضوية فريق عمل الإدارة العامة لنظم المعلومات بالأكاديمية والإدارة العامة للمكتب الفنى لمدير الأكاديمية ومحمد فوزي من وحدة " STEM" وذلك لمتابعة سير إجراءات الاختبار.





وأعلنت الأكاديمية المهنية للمُعلمين أنه سوف يتم استكمال باقى مراحل المتقدمين لوظائف STEM وفقًا للخطة الموضوعة على مراحل متتالية