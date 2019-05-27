درة تتألق في جلسة تصوير جديدة .. صور

شاركت الفنانة درة جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وظهرت درة باطلالة جديدة مما أثارت اعجاب جمهورها.



يذكر أن الفنانة درة تشارك في بطولة المسلسل السوري "الحرملك"، إلى جانب جمال سليمان وباسم ياخور وسامر المصري وأحمد فهمي، بينما تغيب عن المشاركة في الدراما المصرية هذا العام، بعد أن قدمت نسر الصعيد، العام الماضي.