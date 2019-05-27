ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

درة تتألق في جلسة تصوير جديدة .. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:52 م
صدى البلد
شيرى نبيل
شاركت الفنانة درة جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة باطلالة جديدة مما أثارت اعجاب جمهورها.

يذكر أن الفنانة درة تشارك في بطولة المسلسل السوري "الحرملك"، إلى جانب جمال سليمان وباسم ياخور وسامر المصري وأحمد فهمي، بينما تغيب عن المشاركة في الدراما المصرية هذا العام، بعد أن قدمت نسر الصعيد، العام الماضي.
درة تتألق في جلسة تصوير جديدة .. صور
درة تتألق في جلسة تصوير جديدة .. صور
درة تتألق في جلسة تصوير جديدة .. صور

ترشيحاتنا

أفريقية.. قرار مفاجئ من السعودية بوقف استقدام العمالة من هذه الدولة

الجواز العرفى مش زنا..نائبة تكشف سبب اعتراضها على قانون الأزهر للأحوال الشخصية

فساتين زفاف النجمات فى مسلسلات رمضان 2019.. نادين نجيم تتألق .. والجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

الأزهر: رسول الله أوصى ببدء الإفطار بواحد من هذه الأطعمة

بعد تهديد الأهلي بالانسحاب..اتحاد الكرة يعلن موعد حسم مؤجلات الدوري

المنتخب فوق الجميع.. ننشر مخطط اتحاد الكرة لإخماد فتنة الدورى الممتاز

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones