‏صديق المعتمر يرافق معتمري جمعية صوت الأصم ويتواصل معهم بلغة الإشارة ..فيديو

استقبلت جمعية "هدية الحاج والمعتمر الخيرية" بالمملكة العربية السعودية، وفدًا من ضيوف وزارة الحج والعمرة ضمن مبادرتها الرائدة "صديق المعتمر"، التي رتبت رحلة من محافظة جدة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.





ونشرت السفارة السعودية في القاهرة، عبر موقعها على "إنستجرام"، مقطع فيديو تحت عنوان "صديق المعتمر يرافق معتمري جمعية صوت الأصم ويتواصل معهم بلغة الإشارة".





والفيديو يوثق نجاح مبادرة صديق المعتمر التي تعد رحلة عمرة مخصصة لعدد من ذوي الهمم، كتجربة ملهمة بالشراكة مع جمعية صوت الأصم لذوي الاحتياجات الخاصة في جدة، حيث تم توزيع هدايا تذكارية ووجبات إفطار من خلال جمعية هدية الحاج والمعتمر.