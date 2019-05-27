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برلمان

توفر فرص عمل لهم.. برلمانية: الدولة حريصة على مصلحة الشباب

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:49 م
النائبة سعاد المصري،
النائبة سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة
ماجدة بدوى
قالت النائبة سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والنائبة بمحافظة بورسعيد، إن الفترة السابقة شهدت اهتماما بملف الشباب ما لم نشهده من قبل، سواء من خلال التمكين، أو توفير فرص عمل من خلال سن تشريعات جديدة لتذليل العقبات أمامهم أو بتوفير فرص عمل حقيقية في مختلف القطاعات.

وأشارت المصري في بيان صحفي، الاثنين، إلى أن مشروعات عربات الطعام المتنقلة توفر فرص عمل للشباب في إطار شرعي وآمن، وأن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاع أن يوفر آلاف الفرص للشباب وهناك الكثير من النماذج الناجحة التي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا، حيث جرى توفير الأدوات المطلوبة لها على أرض الواقع.

وأكدت حرص الدولة على توفير جميع التسهيلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها عربات الطعام المتنقلة الخاصة بالشباب، حيث إن هذه المشروعات تساهم في نجاح خطة الدولة في تحويل مشروعات القطاع غير الرسمي إلى رسمي، مطالبة بسرعة إصدار التراخيص وتقديم الدعم اللازم للشباب.

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