وزير عربي ضمن الحكومة الأسترالية الجديدة

ضمت الحكومة الاسترالية الجديدة، التي شكلها رئيس الوزراء المنتخب سكوت موريسون، وزيرًا عربيًا من أصل لبناني.



وشكل موريسون حكومته بعد فوز الائتلاف الذي يتزعمه في الانتخابات الفدرالية قبل نحو 10 أيام.



وضمت الحكومة الجديدة 7 وجوها نسائية بينها وزيرة الخارجية ماريز باين، فيما أسندت حقيبة الإسكان للنائب الفيدرالي اللبناني الأصل مايكل سكر، بالإضافة إلى تعيينه في منصب مساعد لوزير الخزانة.