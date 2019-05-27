ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير عربي ضمن الحكومة الأسترالية الجديدة

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:36 م
رئيس الوزراء الاسترالي،
رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون
دعاء أبوهشيمة
ضمت الحكومة الاسترالية الجديدة، التي شكلها رئيس الوزراء المنتخب سكوت موريسون، وزيرًا عربيًا من أصل لبناني.

وشكل موريسون حكومته بعد فوز الائتلاف الذي يتزعمه في الانتخابات الفدرالية قبل نحو 10 أيام.

وضمت الحكومة الجديدة 7 وجوها نسائية بينها وزيرة الخارجية ماريز باين، فيما أسندت حقيبة الإسكان للنائب الفيدرالي اللبناني الأصل مايكل سكر، بالإضافة إلى تعيينه في منصب مساعد لوزير الخزانة.

ترشيحاتنا

أحمد السقا يبدأ تصوير فيلم ترانيم أبليس بعد عيد الفطر

أول رد فعل لـ المقاولون العرب بعد تأجيل مباراة الأهلي بالدوري

عمرو جمال ومارسيلو.. قنابل موقوتة في الأهلي

أثناء العدوان الثلاثي على مصر.. صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة عسكرية

ميدو يهاجم المنتخب بسبب عبد الله جمعة

الإفتاء تحدد أقل عدد مرات لختم القرآن في رمضان

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه على الفطار.. سمان مشوي ومحشي فلفل دايت.. والحلو: بلح الشام بالكريمة

إطلالة ناعمة ومكياج جذاب.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد عرض فيلم وثائقي .. 6 معلومات لا تعرفها عن كواليس مسلسل Game of thrones