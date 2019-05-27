رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ عمرو وهبة في بدل الحدوتة 3

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء النجم الشاب عمرو وهبة من خلال دوره في مسلسل " بدل الحدوته 3 " أمام النجمة دنيا سمير غانم.



كما أشاد الفنان أحمد رزق عن طريق نشر الفنان عمرو وهبة على صفحته الشخصية عبر "الإنستجرام" صورة له مع الفنان أحمد رزق عقب انتهاء الحدوتة الثانية من مسلسل "بدل الحدوتة تلاته" مع الفنانة دنيا سمير غانم وعلق "وهبة" على الصور قائلًا :(مبسوط إني تعرفت عليك واشتغلت معاك.. شكرا على التشجيع والنصائح والجدعنه).



وعلق الفنان أحمد رزق على كلام عمرو وهبة عنه قائلًا له:(إنت مجتهد وشاطر وربنا هيكافئك إن شاء الله).



كما نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" صورة تجمعها بالفنان الشاب عمرو وهبة، عقب انتهاء دوره في القصة الثانية من مسلسل "بدل الحدوتة 3".



وكتبت: "يحيى، أنا فخورة بيك جدًا، وبتمنالك كل التوفيق في حياتك يا رب".





"بدل الحدوتة 3"، تقدم فيه "دنيا" 3 حكايات مختلفة، كانت الأولى حول "بيلا" التي تعمل في مكتب "علوي علاوة للاستشارات"، تتولى فيه مهمة صناعة "الصدفة" أو تنظيم الارتباط للرجال مع الفتيات اللاتي يلقبن إعجابهم من أجل الزواج، ما يولد العديد من المواقف الطريفة بينهم، والتي تكون فريقا لها لاحقا يضم "فراولة" (شيماء سيف) وتوأمها "رمام" (عمرو وهبة)، الثنائي الكوميدي للغاية بالمسلسل.