محمد إمام لـ صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر دا ولا إيه

وجه الفنان محمد عادل إمام، رسالة إلى الفنان صلاح عبد الله الذى يشاركه البطولة فى مسلسل "هوجان"، وكتب فيها: "أجمد ممثل في #مصر ده ولا ايه عمنا #صلاح_عبدالله
نشر إمام "صورة كوميكس"، تجمعه بصلاح عبد الله، عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، مكتوبًا عليها: "كل واحد ليه ساعة ودى ساعتك يا بهلول".
"هوجان" تأليف محمد صلاح العزب، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، صلاح عبدالله، هاجر أحمد، محمد أسامة "أوس أوس"، إخراج شيرين عادل.
أجمد ممثل في #مصر ده ولا ايه ❤️👍🏼— Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) ٢٧ مايو ٢٠١٩
عمنا #صلاح_عبدالله 😘#هوجان و #بهلول_الحمش 🔥🔥🔥🔥@SalahAbdallah pic.twitter.com/fydHOGcnoM