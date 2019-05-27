محمد إمام لـ صلاح عبد الله: أجمد ممثل في مصر دا ولا إيه

وجه الفنان محمد عادل إمام، رسالة إلى الفنان صلاح عبد الله الذى يشاركه البطولة فى مسلسل "هوجان"، وكتب فيها: "أجمد ممثل في #مصر ده ولا ايه عمنا #صلاح_عبدالله





نشر إمام "صورة كوميكس"، تجمعه بصلاح عبد الله، عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، مكتوبًا عليها: "كل واحد ليه ساعة ودى ساعتك يا بهلول".



