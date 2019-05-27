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أخبار العالم

ترامب: سأعمل مع آبي لإعادة اليابانيين المختطفين في كوريا الشمالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:02 م
ترامب
ترامب
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين 27 مايو إنه سيعمل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإعادة المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم عملاء من كوريا الشمالية قبل عقود إلى بلادهم.

وأدلى ترامب بهذا التصريح خلال لقائه مع أقارب للمختطفين أثناء زيارة لليابان تستغرق أربعة أيام. وقال منشقون عن كوريا الشمالية من قبل إن المواطنين اليابانيين اختطفوا لتدريب جواسيس.

واعترفت كوريا الشمالية في 2002 بأن عملاءها خطفوا 13 يابانيا قبل عقود. وتقول اليابان إن 17 من مواطنيها اختطفوا أُعيد منهم خمسة بينما تقول كوريا الشمالية إن ثمانية منهم توفوا وأربعة لم يدخلوا البلاد قط.

وعبر آبي مؤخرا عن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دون شروط بما يمثل تحولا عن موقف تمسك به لفترة طويلة أصر فيه على تحقيق تقدم أولا فيما يتعلق بملف المختطفين قبل عقد قمة. ولم يتحدد بعد تاريخ للقاء بين آبي وكيم.

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